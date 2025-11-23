На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о сильном гололеде

МЧС Москвы: ледяной дождь и гололед ожидаются в Москве этой ночью
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

В Москве в период с 23:00 23 ноября до 8:00 24 ноября прогнозируется ледяной дождь и гололед. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Москвы.

Как отмечается в сообщении, образование мокрого снега в столице ожидается из-за прохождения теплого атмосферного фронта.

В отдельных районах Москвы прогнозируется ледяной дождь и гололед.

В связи с этим в столичном МЧС напомнили о мерах предосторожности. Москвичам рекомендуют, управляя автотранспортом, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Пешеходов попросили быть внимательными — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что как минимум до конца ноября в Москве не ожидается снежной холодной зимы. По его словам, на следующей неделе не ожидается снега.

Ранее синоптик предупредил об аномальных морозах на Севере Сибири, Урала и Якутии.

