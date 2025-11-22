На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик предупредил об аномальных морозах на Севере Сибири, Урала и Якутии

Вильфанд: морозы до минус 30-40°C ожидаются на севере Сибири, Урала и Якутии
true
true
true
close
Shutterstock

Аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 7-13 градусов ожидается на севере Сибири и Урала, а также на Якутии. Об этом «Интерфакс» предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На севере Сибири и на севере Урала по-настоящему холодная, зимняя погода, там заброс очень холодных воздушных масс из приполярных регионов,»— предупредил синоптик.

По словам Вильфанда, в выходные и рабочие дни следующей недели в указанных российских регионах температура может опуститься до -37°C, что на 7-13 градусов температура ниже нормы.

Больше всего похолодание ощутят жители северных районов Красноярского края. Так, в Туруханском районе ожидается отклонение от нормы на 8-14 градусов (до -32…-39°C), в Эвенкийском районе – на 7-13 градусов (до -36…-41°C), а на Таймыре столбик термометра может опуститься до -41°C, предупредил синоптик. Вильфанд уточнил, что холодный арктический воздух продолжит поступать в регион с Северного Ледовитого океана, начиная с воскресенья, 23 ноября.

На европейской части России температура значительно ниже нормы (на 8-14 градусов) прогнозируется только в Мурманской области. Морозы сохранятся в регионе до конца рабочих дней следующей недели, заключил метеоролог.

До этого синоптик заявил, что предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году.

Ранее москвичам спрогнозировали аномально теплый декабрь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами