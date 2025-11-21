Бывшая жена Гуфа прокомментировала дело Ларисы Долиной

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале согласилась со словами юристки Екатерины Гордон о несправедливости в деле с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной.

«Человек купил квартиру у Долиной, а Долина передала деньги мошенникам! При чем тут вообще бедная покупательница? Очень странная история, которая в очередной раз показывает сюр нашего времени», — заявила блогерша.

По словам Гордон, Полина Лурье, купившая недвижимость, никак не виновна в том, что Долина продала свою квартиру мошенникам. Она уверена, что женщина должна получить свое имущество, так как приобрела его, не зная о махинациях аферистов.

Гордон призвала Долину оставаться справедливым человеком. По мнению юристки, обычный человек не должен страдать из-за того, что звезда «спуталась с мошенниками». Адвокатка добавила, что народная артистка может получить имиджевый урон из-за данной ситуации.

В сентябре суд подтвердил, что Лариса Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокатка Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. При этом на вопрос, удастся ли ей вернуть деньги в случае неудачи, защитница покачала головой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долину упрекнули в издевках над россиянами из-за лотереи.