На российском предприятии после атаки БПЛА произошел пожар

В Рязанской области на предприятии произошел пожар из-за падения обломков дрона
Алексей Сухоруков/РИА Новости

На территории одного из предприятий в Рязанской области произошел пожар после падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, вражеский дрон был обнаружен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) и сбит. По предварительной информации, пострадавших нет, однако из-за падения обломков БПЛА на одном из предприятий произошло возгорание. Малков уточнил, что на данный момент оно ликвидировано. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб.

По данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО уничтожили 75 беспилотников над регионами России. В ведомстве уточнили, что больше всего дронов противника было обнаружено и сбито над акваторией Черного моря — 36.

Этим утром Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Анапы и Новороссийска слышали около 8-10 взрывов. По словам очевидцев, громкие звуки раздавались со стороны Черного моря. Также взрывы были слышны в районе Славянска-на-Кубани, говорится в публикации.

Ранее в Госдуме предложили ответить ВСУ «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
