На Шатурской ГРЭС после атаки украинских беспилотников произошел пожар

В МЧС рассказали о пожаре на ГРЭС в Шатуре после атаки беспилотников ВСУ

На газотурбинной реактивной электростанции (ГРЭС) в подмосковной Шатуре произошло возгорание трех трансформаторов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

Как отмечается в сообщении, информация о возгорании четырех трансформаторов поступила 23 ноября в 7:05 мск. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение трех трансформаторов. Площадь горения каждого составила 65 кв. метров.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegam-канале сообщил, вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Шатурскую ГРЭС. Отмечается, что часть БПЛА была уничтожена силами противовоздушной обороны. В результате несколько из них упали на территорию станции, что привело к пожару на объекте. На данный момент пожар на ГРЭС локализован.

Шатурская ГРЭС является одной из старейших электростанций в РФ. Первый из нескольких объектов станции был открыт в 1920 году в рамках плана ГОЭЛРО (государственная комиссия по электрификации России). Основная часть электростанции была запущена в 1925 году, а затем претерпела несколько этапов модернизации.

