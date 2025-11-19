В Госдуме заявили о дефиците кадров в туризме

Туристическая индустрия испытывает дефицит кадров в 20–25%, а в некоторых регионах показатели достигают 40%, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

«Текучесть кадров оценивается в 70%. Из-за чего бизнес испытывает повышенные расходы на подготовку, адаптацию и обучение специалистов. Во многом этому способствует низкий уровень заработных плат. В рамках федерального проекта «Кадры для туризма» уже сформирована современная система подготовки специалистов. В Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге работают федеральные ресурсные центры — обучение в них полностью бесплатное. Первые два центра специализируются на региональных практиках, а центр в Санкт-Петербурге готовит специалистов, способных разрабатывать туристические продукты международного уровня», — отметил Кривоносов.

Он добавил, что большое значение имеет и развитие корпоративных образовательных центров. В гостиничной сфере уже накоплен успешный опыт: отели создают собственные учебные институты, которые готовят сотрудников под конкретные потребности бизнеса с их последующим трудоустройством, уточнил Кривоносов.

Он сказал, что сегодня в России работают 245 вузов и 1750 колледжей, которые способны обеспечить туристическую индустрию примерно 150 тыс. специалистов.

Кривоносов подчеркнул, что, помимо получения профессионального образования и трудоустройства специалистов, обсуждается вопрос увеличения заработных плат работникам туриндустрии путем снижения страховых взносов для организаций, осуществляющих гостиничную и санаторно-курортную деятельность. Такой шаг позволит высвободить средства на повышение зарплат сотрудникам и, как следствие, сократит дефицит кадров в туристической отрасли, уверен депутат.

К 2030 году Россия хочет выйти на обеспеченность в 300 тыс. специалистов в туризме: около 215 тыс. — это линейный персонал, 46 тыс. — выпускники колледжей и порядка 42 тыс. — специалисты с высшим образованием. Все это создаст устойчивую основу для дальнейшего развития туристической индустрии страны, заключил Кривоносов.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ездить на люкс-туризм.