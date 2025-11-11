На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России разработали туристические схемы для новых регионов

Минстрой: разработаны туристические схемы для Донбасса и Новороссии
Shutterstock

В России разработали территориальные схемы развития туризма для Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили на сайте Минстроя РФ.

«По итогам выполненных работ определены 17 приоритетных географических областей для развития туризма, а также восемь территорий перспективного проектирования общей площадью 2 617 га, для которых разработаны архитектурно-градостроительные концепции», — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов.

В ведомстве отметили, что разработкой туристических схем занимались Единый институт пространственного планирования России и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что новые регионы России подключаются к развитию туристической инфраструктуры в стране. По его словам, в Запорожской области реализуется большой инвестиционный проект, который входит в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».

Ранее Захарова назвала три направления для научного туризма в РФ.

