В Дубае задержали блогера-миллионника, отсидевшего в российской тюрьме

Блогера-миллионника Хизри Зарипова задержали в аэропорту Дубая
khiza_13/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогера-миллионника Хизу (настоящее имя — Хизри Запиров), осужденного в 2023 году за мошенничество, задержали в аэропорту Дубая. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я летел в Доху на UFC, у меня была пересадка в Дубае. Вдруг меня задерживают в аэропорту и отвозят в отделение», — написал блогер.

Хиза утверждает, что у него изъяли телефон и запретили вылет из страны.

Запиров получил известность благодаря пранкам и опасным розыгрышам. Также его имя звучало в заголовках российских СМИ при расследовании уголовного дела о мошенничестве. В марте 2022 года Хизу задержали в Москве. 9 июня 2023 года его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Блогера обвинили в том, что он возглавлял группы так называемых каперов, которые делают ставки на спорт. Вместе с сообщниками Хиза рекламировал систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал. Средства обманутых людей поступали на счета третьих лиц.

В июле 2025 года Запиров вышел на свободу после двух лет тюрьмы. Блогер опубликовал в своих соцсетях ролики, на которых похвастался освобождением. Одно из видео он сопроводил подписью: «Возвращение к Жизни: Время Начать Снова!».

Ранее в России переобъявили в розыск автора «Мышления миллионера».

