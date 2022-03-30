Блогера-миллионника, объявленного в федеральный розыск, задержали в Москве

Блогер-миллионник Хизри Запиров, известный как «Хиза» и объявленный в федеральный розыск, задержан в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.
Следственные действия в отношении блогера-пранкера начались, когда правоохранительные органы заподозрили его в мошенничестве.
Вместе с Запировым следователи искали и его PR-директора Лусика Карапетяна. Предположительно, блогер и ответственный за его пиар обманывали людей на деньги на ставках.
Расследование в отношении «Хизы» продолжается. В настоящий момент издание не приводит подробности задержания блогера.
Также нет информации, где сейчас Карапетян. Подробности уголовного дела в отношении автора провокационных роликов сейчас не приводятся.
Ранее сообщалось, что «Хиза» якобы возглавлял группу людей, делающих ставки на спорт. Участники данного сообщества переводили Запирову деньги в ожидании заработка.
Также пострадавшие от действий блогера рассказали о его «нечестных» схемах.