На юго-востоке Украины повреждена железнодорожная инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины после ночных взрывов. Об этом в Telegram-канале заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Удары БПЛА повредили железнодорожную инфраструктуру», — написал он.

Тем временем компания «Укржелдорога» в своем Telegram-канале сообщила об отмене и задержке некоторых пригородных поездов в Днепропетровской области. Максимальное время задержки достигает порядка трех часов.

В ночь на 17 ноября в Днепропетровской области действовала воздушная тревога.

15 ноября сообщалось, что «важный энергообъект» был поврежден в Нежинском районе Черниговской области Украины из-за обстрела.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. В пятницу, 14 ноября, армия РФ поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, РФ реализует «план Суровикина». Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок в материале для «Газеты.Ru» разбирался, действительно ли это так.

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за взрыва в Киеве.