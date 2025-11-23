На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве загорелась квартира на Нагатинской набережной

Пожар произошел в квартире на Нагатинской набережной
Shutterstock

Пожар произошел на 10 этаже многоэтажного жилого дома на Нагатинской набережной в Москве. Об этом сообщает столичный главк МЧС России.

Предварительно установлено, что пожар возник в одной из квартир. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуироваться из здания смогли 10 человек.

На данный момент пожарным удалось локализовать возгорание на площади 15 квадратных метров. Как отмечается, на месте работают 25 сотрудников и 9 единиц техники московского-пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные выполняют работы по полной ликвидации возгорания.

Что могло стать причиной пожара, устанавливается. В публикации поясняется, что информации о пострадавших не поступало.

22 ноября в центре Москвы возник пожар в нежилом помещении на Тверской улице. В результате происшествия никто не пострадал.

Уточняется, что сообщение о возгорании на Тверской улице поступило на пульт в 02:11 мск 22 ноября. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что загорелись стройматериалы и деревянный обрешетник на мансардном этаже здания, которое находится на реконструкции. В ликвидации огня участвовали 47 человек и 11 единиц техники.

Ранее водитель ассенизаторской машины залил пожар фекалиями в Уфе.

