Водитель ассенизаторской машины залил пожар фекалиями в Уфе

В Уфе водитель ассенизаторской машины затушил пожар фекалиями
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Batash»

В уфимском районе Кузнецовский затон водитель ассенизаторской машины затушил пожар фекалиями, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Мужик выкинул хлам на мусорку и поджёг его — огонь моментально перекинулся на контейнер. В это время мимо проезжали шланговые асы и залили возгорание чудо-водичкой», — сообщает канал.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми загорелся после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и воспламеняется.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе в центре города. Местные жители запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.

