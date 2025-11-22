На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В центре Москвы потушили пожар в нежилом здании

В центре Москвы ликвидировали пожар в нежилом здании
true
true
true

Спасатели ликвидировали горение в нежилом здании на Тверской улице в Москве. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

Уточняется, что сообщение о возгорании на Тверской улице поступило на пульт в 02:11 мск 22 ноября. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что загорелись стройматериалы и деревянный обрешетник на мансардном этаже здания, которое находится на реконструкции. В ликвидации огня участвовали 47 человек и 11 единиц техники

Пожар был потушен в 03:35 мск на площади 50 кв. метров, информации о пострадавших не поступало.

Как ранее писал Life со ссылкой на SHOT, на Тверской горело здание Центрального телеграфа, построенное в 1925-1927 годах в стиле советского ар-деко. Этот объект является памятником архитектуры.

Ранее в Москве произошел мощный пожар в элитном ЖК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами