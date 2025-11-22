В центре Москвы потушили пожар в нежилом здании

Спасатели ликвидировали горение в нежилом здании на Тверской улице в Москве. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

Уточняется, что сообщение о возгорании на Тверской улице поступило на пульт в 02:11 мск 22 ноября. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что загорелись стройматериалы и деревянный обрешетник на мансардном этаже здания, которое находится на реконструкции. В ликвидации огня участвовали 47 человек и 11 единиц техники

Пожар был потушен в 03:35 мск на площади 50 кв. метров, информации о пострадавших не поступало.

Как ранее писал Life со ссылкой на SHOT, на Тверской горело здание Центрального телеграфа, построенное в 1925-1927 годах в стиле советского ар-деко. Этот объект является памятником архитектуры.

Ранее в Москве произошел мощный пожар в элитном ЖК.