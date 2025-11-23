На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке произошло землетрясение

РАН: на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 309 км от Петропавловска-Камчатского около 5:37 утра по местному времени (20:37 мск). Эпицентр залегал на дне Берингова моря на глубине 10 км.

Всего 23 ноября сейсмологи зарегистрировали на Камчатке три маломощных землетрясения магнитудой от 4,6 до 4,9.

21 ноября к югу от Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 6,0, однако из-за удаленности от суши местные жители его не почувствовали. Угроза цунами не объявлялась.

15 ноября у побережья Северных Курил произошли два землетрясения за пять минут. Тревога цунами не объявлялась.

14 ноября у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в 318 километрах от города Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 43,8 километра.

Ранее на Камчатке на видео попало, как тысячи оленей парализовали движение авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами