На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 309 км от Петропавловска-Камчатского около 5:37 утра по местному времени (20:37 мск). Эпицентр залегал на дне Берингова моря на глубине 10 км.

Всего 23 ноября сейсмологи зарегистрировали на Камчатке три маломощных землетрясения магнитудой от 4,6 до 4,9.

21 ноября к югу от Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 6,0, однако из-за удаленности от суши местные жители его не почувствовали. Угроза цунами не объявлялась.

15 ноября у побережья Северных Курил произошли два землетрясения за пять минут. Тревога цунами не объявлялась.

14 ноября у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в 318 километрах от города Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 43,8 километра.

