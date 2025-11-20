На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке на видео попало, как тысячи оленей парализовали движение авто

На Камчатке на видео попало, как тысячи оленей переходили проезжую часть
На Камчатке тысячи оленей затруднили движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Не видать даже, когда они закончатся» — прокомментировал ситуацию водитель.

По данным канала, «бесконечное» стадо перекрыло дорогу: людям пришлось ждать, пока тысячи животных перебегут через проезжую часть. Также сообщается, что олени направлялись в горные пастбища, там им будет проще находить пропитание в холодное время.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек получили травмы. По словам одного из пассажиров, причиной аварии стало животное, которое выбежало на трассу: водитель пытался его объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, сейчас пассажиры ждут транспорт, который доставит их на работу.

Ранее редчайшего хищника сняли на видео автомобилисты в Бурятии.

