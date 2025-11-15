На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У побережья северных Курил произошли два землетрясения за пять минут

Сейсмолог Семенова: у Северо-Курильска произошли два землетрясения за пять минут
true
true
close
Depositphotos

У побережья северных Курил зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,3 и 5,1. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясения магнитудой 5,3 и 5,1 произошли утром в субботу с разницей в четыре минуты. Эпицентры находились в Тихом океане в 168 и 165 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир», — сказала сейсмолог.

Семенова добавила, что жители Северо-Курильска могли ощутить толчки силой 2-3 балла. При этом тревога цунами не объявлялась, отметила начальник станции.

Накануне у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в 318 километрах от города Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 43,8 километра.

9 ноября землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали у берегов Японии. Эпицентр находился в 127 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

Ранее археологи нашли в Турции следы древнего землетрясения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами