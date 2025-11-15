У побережья северных Курил произошли два землетрясения за пять минут

Сейсмолог Семенова: у Северо-Курильска произошли два землетрясения за пять минут

У побережья северных Курил зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,3 и 5,1. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясения магнитудой 5,3 и 5,1 произошли утром в субботу с разницей в четыре минуты. Эпицентры находились в Тихом океане в 168 и 165 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир», — сказала сейсмолог.

Семенова добавила, что жители Северо-Курильска могли ощутить толчки силой 2-3 балла. При этом тревога цунами не объявлялась, отметила начальник станции.

Накануне у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в 318 километрах от города Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 43,8 километра.

9 ноября землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали у берегов Японии. Эпицентр находился в 127 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

