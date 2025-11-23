На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух российских аэропортах отменили ограничения на полеты

В аэропортах Тамбова и Жуковского сняли ограничения на полеты
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

В аэропортах Тамбова и Жуковского сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В 5:24 по московскому времени ограничения ввели в аэропорту Тамбова (Донское). Одновременно с ним аналогичные меры приняли в аэропортах Геленджика, Краснодара и Ярославля. Ограничения сняли в 9:37.

Аэропорт Жуковский (Раменское) перестал принимать и отправлять рейсы в 7:33 по МСК. В 9:31 работа возобновилась.

В это же время, в 7:33, прекратил полеты аэропорт Нижнего Новгорода. По состоянию на данный момент он еще не возобновил свою работу.

Утром 23 ноября стало известно об атаке нескольких украинских беспилотников по Шатурской ГРЭС в Подмосковье.

По данным МЧС России, на объекте возник пожар площадью 65 кв. м. Горят три трансформатора. К устранению огня привлечено 137 специалистов и 49 единиц техники.

Шатурская ГРЭС является одной из старейших электростанций в РФ. Первый из нескольких объектов станции был открыт в 1920 году в рамках плана ГОЭЛРО (государственная комиссия по электрификации России). Основная часть электростанции была запущена в 1925 году, а затем претерпела несколько этапов модернизации. Сейчас мощность станции составляет 1500 МВт.

Ранее аэропорт на юге Нидерландов остановил полеты из-за БПЛА.

