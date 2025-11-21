На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик спрогнозировала «более снежную картину» в Москве

Синоптик Позднякова: в понедельник в Москве ожидается более снежная картина
Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

В понедельник, 24 ноября, в Москве ожидается более снежная картина, чем в конце этой недели. Об этом RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в Москве и в других регионах уже фиксируются гололедные явления, однако, их размер не превышает 1 мм. В ближайшие сутки снега будет больше, чем гололеда, уточнила синоптик.

В субботу, 22 ноября, в столице ожидаются небольшие осадки в течение суток, в воскресенье, 23 ноября, днем ожидается смешанная фаза осадков.

«Что касается понедельника [,24 ноября] — модели очень расходятся. Временами осадки в виде снега. Но не исключено, что днем этот снег сменится смешанной фазой — мокрым снегом либо даже дождем», — отметила Позднякова.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в понедельник, 24 ноября, в Москве ожидается смена видов осадков в течение дня, в этот день возможны как снег, так и ледяной дождь. Синоптик уточнил, что в прогнозах на начало следующей недели пока есть разночтения.

По его словам, выходные, 22 и 23 ноября, в столице прогнозируется маловыразительная погода с небольшими осадками. Температура воздуха в эти дни будет составлять около 0°С, без скачков.

Ранее синоптик рассказал, как долго в России не будет зимы.

