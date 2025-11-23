На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД выявило схему мошенников с недействительными полисами ОСАГО

В МВД рассказали о мошенниках, продающих недействительные полисы ОСАГО
Григорий Сысоев/РИА Новости

Мошенники стали похищать деньги, продавая недействительные полисы ОСАГО. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России.

«Агент оформляет бланк, принимает деньги от клиента, но не передает их в компанию. Полис в базе не числится, но у водителя на руках красивый документ», — сказали там.

В пресс-центре добавили, что когда возникает страховой случай, становится ясно, что полис является недействительным. В этом случае автовладелец вынужден судиться со страховой компанией.

В МВД отметили, что в таком случае Верховный суд встает на сторону автовладельца.

«Если он не знал о мошенничестве, страховая обязана выплатить. Но это редкость», — подчеркнули в ведомстве.

Там пояснили, что чаще всего фальшивый документ делают за границей, с реальными номерами и поддельными реквизитами.

Тем временем адвокат Дмитрий Пашин заявил, что россияне могут проверить наличие кредитов и займов, взятых мошенниками, отслеживая кредитную историю.

Ранее в МВД рассказали о мошеннических схемах обмана детей.

