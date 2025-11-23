На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов

Адвокат Пашин: взятые мошенниками кредиты и займы можно проверить в БКИ
true
true
true
close
Shutterstock

Россияне могут проверить наличие кредитов и займов, взятых мошенниками, отслеживая кредитную историю. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат Дмитрий Пашин.

Он пояснил, что у каждого россиянина она хранится в специализированных организациях, которые называются бюро кредитных историй (БКИ). Для того, чтобы узнать, где хранится кредитная история, запрос можно направить в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Сделать запрос можно на портале «Госуслуги» или на сайте Центрального банка РФ. Ответ на запрос приходит в течение дня, а чаще всего — почти сразу.

В ответе сообщается о наименовании БКИ, где хранится кредитная история, его контакты, в том числе адрес официального сайта.

По словам Пашина, далее нужно войти на сайт бюро и там сделать запрос на предоставление кредитной истории. После этого пользователю придет отчет, где будет информация о каждом взятом кредите.

Бесплатно запросить и получить отчет в каждом БКИ можно два раза в год.

Ранее в МВД рассказали о мошеннических схемах обмана детей .

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами