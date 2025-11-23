В МВД рассказали о мошеннических схемах обмана детей

Телефонные мошенники в схемах с обманом детей часто представляются сотрудниками образовательных организаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Там заявили, что аферисты применяют в отношении несовершеннолетних такие же манипуляции, как и в отношении взрослых.

«Однако злоумышленники чаще маскируются под работников образовательных организаций», — сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что в разговоре с детьми мошенники часто используют фразы: «проблемы с доступом к электронному дневнику» и «необходимо зарегистрироваться в образовательном ресурсе».

До этого сообщалось, что телефонные аферисты начали использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для имитации голосов детей с целью вымогательства денег у их родителей. Схема обмана заключается в следующем: злоумышленники с помощью нейросетей генерируют убедительную копию голоса ребенка. Затем, используя этот синтезированный голос, они связываются с родителями.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники обманывают детей посредством онлайн-игр.