На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД рассказали о мошеннических схемах обмана детей

МВД предупредило о телефонных мошенниках, обманывающих детей
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники в схемах с обманом детей часто представляются сотрудниками образовательных организаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Там заявили, что аферисты применяют в отношении несовершеннолетних такие же манипуляции, как и в отношении взрослых.

«Однако злоумышленники чаще маскируются под работников образовательных организаций», — сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что в разговоре с детьми мошенники часто используют фразы: «проблемы с доступом к электронному дневнику» и «необходимо зарегистрироваться в образовательном ресурсе».

До этого сообщалось, что телефонные аферисты начали использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для имитации голосов детей с целью вымогательства денег у их родителей. Схема обмана заключается в следующем: злоумышленники с помощью нейросетей генерируют убедительную копию голоса ребенка. Затем, используя этот синтезированный голос, они связываются с родителями.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники обманывают детей посредством онлайн-игр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами