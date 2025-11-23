Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили работу

Временные ограничения на полеты сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Рано утром 23 ноября в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате почти 70 украинских дронов за ночь над Россией.