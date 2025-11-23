На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На улице в Биробиджане нашли раздетого трехлетнего ребенка

В ЕАО трехлетняя девочка осталась без присмотра и ушла из дома в одной майке
true
true
true
close
goodmoments/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Биробиджана нашла на улице раздетого трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в УМВД по Еврейской автономной области.

Ранним утром девочку в одной майке нашла на улице прохожая, которая сразу позвонила в службу спасения. Ребенка в срочном порядке доставили в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители быстро установили личность матери ребенка, ею оказалась 22-летняя девушка. Накануне она устроила домашнюю вечеринку, а затем решила продолжить отдых в другом месте и попросила свою 38-летнюю знакомую присмотреть за дочерью.

Женщина согласилась, но после того как ребенок уснул, тоже ушла, оставив его одного в квартире. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Мать девочки могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. До сих пор семья не состояла на учете в органах.

Ранее пьяная россиянка бросила двоих детей без присмотра в груде мусора.

