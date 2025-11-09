Пьяная россиянка бросила двоих детей без присмотра в груде мусора

В Калининградской области 34-летняя женщина оставила двоих детей в возрасте шести и восьми лет без присмотра в груде мусора. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во время профилактического рейда по семьям, состоящим на учете в ПДН в городе Советске. При посещении одной из квартир инспекторы обнаружили очень пьяную женщину, и в жилище в то же время находились ее малолетние сыновья, предоставленные сами себе.

Кроме того, в квартире были неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия: разбросанные упаковки, стеклянные бутылки, мусор и различные вещи. Находясь во всем этом, дети сидели на полу и ели.

В отношении матери детей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Жизни и здоровью детей в настоящее время ничего не угрожает — они переданы бабушке.

