ГБР Украины отреагировало на обвинения в причастности к делу Миндича

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале отвергло связь своих сотрудников с коррупционным скандалом, в центре которого оказался бизнесмен и соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.

В ведомстве заявили, что проверили информацию СМИ о возможном получении неправомерной выгоды отдельными работниками ГБР за доступ к данным расследований, давлении на должностных лиц и проведении обысков «по заказу» у фигурантов так называемого «дела Мидаса.»

«Относительно упомянутых в СМИ «пленках», где фигурирует ГБР, — информация о любом влиянии на работников бюро не подтверждается. Анализ имеющихся в основе массовой информации диалогов указывает лишь на желание фигурантов получить доступ к следственным органам, а не на реальные факты влияния или достигнутые договоренности», — заявили в ГБР.

На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям. Ему инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министра энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в энергетическом секторе, отмывание средств и вербовку участников преступной организации.

По словам депутата Рады Гончаренко, Миндич, считающийся «кошельком» президента Зеленского, и его главный финансист незаконно легализовали более $7 млн. Операция по их разоблачению называлась «Мидас» — именем царя, который превращал в золото все, к чему прикасался. Миндича, вероятно, называли «Карлсон», писала «Страна.ua».

