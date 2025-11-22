Арестованы участники банды, похищавшей ветеранов СВО

Суд заключил под стражу членов банды, которые похищали ветеранов специальной военной операции (СВО) и вымогали у них деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Преступная группа похищала ветеранов СВО и, по предварительным данным, вымогала деньги не только у бойцов, но и у их родственников. Фигуранты дела арестованы, детали криминальной схемы устанавливаются», — сказано в сообщении.

22 ноября стало известно, что в Москве Сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по столице задержали преступную группу, которая, по предварительной информации, похищала ветеранов СВО и вымогала у них боевые выплаты.

Одним из фигурантов дела может быть Руслан Картоев, которого называют активным участником религиозного объединения баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ).

В сентябре в Нижневартовске накрыли преступную группу, которая присваивала себе выплаты участников специальной военной операции. По версии следствия, в 2024 году жительница города и участники ОПГ подыскивали одиноких мужчин, проживавших в Нижневартовске, и убеждали их заключать контракты о прохождении военной службы. После этого обвиняемые оформляли фиктивные браки и доверенности на управление финансами, присваивая положенные военнослужащим выплаты.

Ранее четверо россиян вымогали деньги у сына участника СВО.