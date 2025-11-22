На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестованы участники банды, похищавшей ветеранов СВО

Суд арестовал членов преступной группы, похищавшей ветеранов СВО ради денег
close
Depositphotos

Суд заключил под стражу членов банды, которые похищали ветеранов специальной военной операции (СВО) и вымогали у них деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Преступная группа похищала ветеранов СВО и, по предварительным данным, вымогала деньги не только у бойцов, но и у их родственников. Фигуранты дела арестованы, детали криминальной схемы устанавливаются», — сказано в сообщении.

22 ноября стало известно, что в Москве Сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по столице задержали преступную группу, которая, по предварительной информации, похищала ветеранов СВО и вымогала у них боевые выплаты.

Одним из фигурантов дела может быть Руслан Картоев, которого называют активным участником религиозного объединения баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ).

В сентябре в Нижневартовске накрыли преступную группу, которая присваивала себе выплаты участников специальной военной операции. По версии следствия, в 2024 году жительница города и участники ОПГ подыскивали одиноких мужчин, проживавших в Нижневартовске, и убеждали их заключать контракты о прохождении военной службы. После этого обвиняемые оформляли фиктивные браки и доверенности на управление финансами, присваивая положенные военнослужащим выплаты.

Ранее четверо россиян вымогали деньги у сына участника СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами