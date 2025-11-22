На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве задержали банду, похищавшую ветеранов СВО ради выплат

РЕН ТВ: в Москве задержали вымогателей, запугивавших участников СВО и их семьи
true
true
true

В силовых структурах сообщили о задержании группы, которая, по предварительным данным, похищала участников СВО и вымогала у них боевые выплаты. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Одним из фигурантов дела может быть Руслан Картоев, которого называют активным участником религиозного объединения баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ). В ближайшее время его планируют отправить в СИЗО.

По версии следствия, преступники оказывали давление не только на самих военнослужащих, но и запугивали их родственников, угрожая расправой женам и детям. Расследование продолжается.

До этого в Нижневартовске накрыли преступную группу, которая присваивала себе выплаты участников специальной военной операции. По версии следствия, в 2024 году жительница города и участники ОПГ подыскивали одиноких мужчин, проживавших в Нижневартовске, и убеждали их заключать контракты о прохождении военной службы. После этого обвиняемые оформляли фиктивные браки и доверенности на управление финансами, присваивая положенные военнослужащим выплаты.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанского ОПС «Кинопленка».

