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Четверо россиян вымогали деньги у сына участника СВО

В Омской области четверо мужчин вымогали деньги у сына участника СВО

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Global Look Press

В Омской области правоохранители задержали группу мужчин по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает издание NGS55 в Telegram-канале.

По предварительной информации, четверо жителей Марьяновского округа вымогали 1,4 млн рублей у 18-летнего молодого человека, отец которого был участником специальной военной операции на Украине. Юноша должен был получить выплату за отца, на которую нацелились члены преступной группы.

Как уточнили в пресс-службе полиции, 32-летний житель района занимался куплей-продажей поддержанных автомобилей. Он предлагал клиентам купить машины в рассрочку, а затем внезапно требовал передачи всей суммы с процентами. 18-летний сын участника СВО стал одним из потерпевших. Предположительно, ему предложили обменять ВАЗ на «Лифан» с доплатой в 400 тысяч рублей. Молодой человек не мог передать всю сумму, поэтому ему отсрочили платеж без указания точной даты. Впоследствии продавец потребовал срочной оплаты долга и 1,4 млн рублей сверху. Юношу вынудили сделать расписку, но нотариус отказался заверять документ сомнительного содержания.

Подозреваемых задержали сотрудники областного УФСБ России, их арестовали на два месяца.

Ранее двое волгоградцев похитили бойца СВО и вымогали у него 500 тыс. рублей.

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