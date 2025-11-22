На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске водитель легковушки въехал в станцию метро

«Осторожно»: в Новосибирске автомобиль врезался в станцию метро «Золотая нива»
true
true
true
close
Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Новосибирске водитель легкового автомобиля потерял управление над транспортом и въехал в один из выходов станции метро «Золотая нива» на улице Кошурникова. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что в результате происшествия были выбиты двери станции метро. По данным канала, в момент столкновения прохожих на лестнице не было, пострадавших нет.

Как сообщили очевидцы, водитель белого седана самостоятельно покинул машину, заявив, что он потерял управление в результате отказа тормозов. На месте происшествия работает служба спасения, в настоящий момент вход в метро закрыт.

7 апреля грузовая «Газель» въехала в подземный переход станции метро «Парк Победы» в Москве. Никто не пострадал: двое человек успели отбежать от летевшей в переход машины. Автомобиль получил серьезные повреждения, водитель отделался «большой шишкой на лбу», однако пассажира зажало внутри. Сообщалось, что «Газель» потеряла управление из-за скользкой дороги и летней резины, а водитель мог уснуть. Подробности о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Новосибирске машина с пожарными упала в болото и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами