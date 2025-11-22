В Новосибирске водитель легковушки въехал в станцию метро

В Новосибирске водитель легкового автомобиля потерял управление над транспортом и въехал в один из выходов станции метро «Золотая нива» на улице Кошурникова. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что в результате происшествия были выбиты двери станции метро. По данным канала, в момент столкновения прохожих на лестнице не было, пострадавших нет.

Как сообщили очевидцы, водитель белого седана самостоятельно покинул машину, заявив, что он потерял управление в результате отказа тормозов. На месте происшествия работает служба спасения, в настоящий момент вход в метро закрыт.

7 апреля грузовая «Газель» въехала в подземный переход станции метро «Парк Победы» в Москве. Никто не пострадал: двое человек успели отбежать от летевшей в переход машины. Автомобиль получил серьезные повреждения, водитель отделался «большой шишкой на лбу», однако пассажира зажало внутри. Сообщалось, что «Газель» потеряла управление из-за скользкой дороги и летней резины, а водитель мог уснуть. Подробности о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

