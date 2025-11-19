В Новосибирске машина с пожарными упала в болото и попала на видео

В Новосибирске пожарная машина слетела с проезжей части в болото. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Спецавтомобиль ехал на выезд, и его водитель не справился с управлением. Людей из болота доставали, муж по пояс провалился, пока помогал пожарным из автомобиля. Все живы и здоровы», — рассказала сибирячка.

По информации канала, ДТП произошло 17 ноября в Каргатском районе недалеко от села Сумы. На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько мужчин при помощи тросов достают транспорт из болота.

До этого на Ростовском шоссе в центре Краснодара легковые автомобили вспыхнули после столкновения. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью. По словам автора видео, в результате ДТП образовался автомобильный затор, при этом машины продолжают взрываться, а люди кричат. О пострадавших в ТДТП не сообщается.

