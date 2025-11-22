В США назвали причину экстренной посадки самолета United Airlines в октябре

Причиной аварийной посадки самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines в октябре стало столкновение с неисправным метеозондом. Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на отчет Национального совета по транспортной безопасности США.
Сообщается, что столкновение самолета с неисправным метеозондом произошло на высоте около 11 километров над американским штатом Юта. В результате происшествия лобовое стекло воздушного судна разбилось, а кабина пилотов была осыпана осколками.
По предварительным данным, аппарат для зондирования был запущен компанией WindBorne Systems днем ранее из штата Вашингтон — он летел на юг страны через штат Невада, но в процессе сменил маршрут обратно в Юту.
Инцидент произошел 19 октября. Как сообщал портал The Aviation Herald, капитан самолета был вынужден совершить экстренную посадку на запасном аэродроме в Солт-Лейк-Сити. Пассажиры рейса были доставлены в Лос-Анджелес с шестичасовой задержкой на запасном Boeing 737 MAX, предоставленном авиакомпанией.
Ранее в США Boeing 737 совершил аварийную посадку после слов пассажира о бомбе в багаже.