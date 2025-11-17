Самолет совершил экстренную посадку после слов пассажира, что в багаже его жены бомба

В США самолет аварийно сел после слов пассажира о бомбе в багаже

Самолет в США, следовавший из Далласа в Чикаго, был вынужден совершить аварийную посадку в международном аэропорту Сент-Луиса после того, как один из пассажиров заявил о наличии бомбы в багаже своей жены, пишет New York Post.

На борту самолета авиакомпании United Airlines находились 119 пассажиров, которых оперативно эвакуировали после приземления. Все они ожидали в зале аэропорта, пока специалисты по взрывчатке проводили осмотр самолета. Мужчина, сделавший тревожное сообщение, был арестован на месте. Его личность и возможные обвинения пока не разглашаются, а авиакомпания и правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Boeing 737-700 осматривали более двух часов: к самолету были направлены команды по обнаружению взрывчатки и специализированные подразделения для проверки возможных угроз. Согласно данным United Airlines, угроза оказалась ложной.

После завершения проверки рейс продолжил путь во второй половине дня и благополучно приземлился в Чикаго. Директор аэропорта Сент-Луиса Ронда Хамм-Нибрюгге подчеркнула, что «безопасность пассажиров и экипажа всегда остается приоритетом» и похвалила слаженную работу персонала.

