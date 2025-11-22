На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Росздравнадзоре прокомментировали сообщения о дефиците лекарств от диабета в регионах

Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците препаратов от диабета в регионах
Владимир Астапкович/РИА Новости

Информация о дефиците препаратов «Апидра» и «Левемир» для лечения сахарного диабета не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС.

По данным ведомства, в Пензенской области зафиксировано наличие 2252 упаковок «Апидры» и 11 142 упаковок «Левемира», в Республике Саха (Якутия) — 666 и 1576 соответственно, в Красноярском крае — 2501 и 5380, в Новосибирской области — 4832 и 11 712 упаковок.

В Росздравнадзоре отметили, что постоянно мониторят ситуацию с лекарствами, оба препарата стабильно поступают в регионы.

Информация о дефиците препаратов для диабетиков «Апидра» и «Левемир» в ряде регионов появилась в Telegram-канале Baza. Сообщалось, что жители заметили нехватку этих лекарств в Пензенской области и Якутии, а в Новосибирске и Красноярске новые партии лекарств ожидают лишь после Нового года.

Ранее в российских аптеках заметили появление лекарств из Китая из Индии.

