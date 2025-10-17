На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российских аптеках начали появляться лекарства из Китая из Индии

Фармэксперт Преснякова: в аптеках РФ начали продаваться препараты из КНР и Индии
true
true
true
close
Depositphotos

В российских аптеках начали появляться лекарства китайского и индийского производства. Пока в процентном соотношении их значительно меньше, чем отечественных, и стоят они дороже, рассказала в пресс-центре НСН исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Специалист напомнила, что субстанции для изготовления лекарств для всего мира поставляют как раз Китай и Индия. Теперь они начали поставлять и готовую продукцию, но в общем объеме рынка лекарственных препаратов их доля пока невысока.

«Китайских препаратов стало больше, но их не так много на нашем рынке. Если посмотреть по количеству, то 70% лекарств в упаковках — это отечественные препараты, в деньгах это только 40%», — отметила Преснякова, подчеркнув, что отечественные препараты дешевле зарубежных.

До этого гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев рассказал «Газете.Ru», что оригинальные российские лекарства начали выходить на мировой рынок. В частности, препарат для лечения угрожающей жизни болезни сердца выведен на мировой рынок, лекарственное средство будет продаваться в Саудовской Аравии и странах Ближнего Востока. Также идет активное развитие в Турции, в странах Юго-Восточной Азии, а в планах — вывести на рынок США собственные продукты с помощью партнеров из дружественных стран.

Ранее в России призвали ввести электронные рецепты на лекарства во всех регионах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами