Россияне полюбили острые роллы

С наступлением осени россияне стали намного чаще есть острые роллы. Доля таких позиций осенью выросла на 17% по сравнению с весной и летом, рассказали «Газете.Ru» аналитики сервиса «Моккано».

«Для сравнения: годом ранее прирост спайси-позиций составлял 10%. Ускорение связано с более ранним наступлением холодов и ростом интереса к сытной, согревающей пище. Самыми популярными категориями в осенне-зимний период стали спайси-роллы, острые гунканы и супы — они стабильно входят в топ-3 заказов. Что интересно, на выбор острого не влияет время суток — спайси-позиции одинаково активно заказывают и днем, и вечером», — отметили аналитики.

По их словам, женщины на 10% чаще, чем мужчины, выбирают блюда с высокой степенью остроты. Мужчины отдают предпочтение умеренному «острому». Явными лидерами по заказам спайси-позиций стали молодые люди в возрасте от 21 года до 34 лет, добавили аналитики.

Аналитики рассказали, что чаще всего острые блюда выбирают жители северных и восточных регионов России — Красноярского края и Свердловской области. Доля таких заказов в тех районах в осенне-зимний период превышает 25% от общего числа. В центральной части страны этот показатель держится на уровне 18%, уточнили аналитики.

Эксперты констатировали, что тяга к пряным вкусам зимой имеет не только вкусовое, но и эмоциональное объяснение. По словам бренд-шефа «Моккано» Вячеслава Кима, острая пища активизирует обмен веществ, ускоряет выработку эндорфинов и воспринимается как способ «разогнать кровь» в пасмурные дни.

Ранее сообщалось, что россияне разлюбили экспериментальные суши.