Стали известны подробности о застрявших в ОАЭ россиянах после отмены рейса

«Лента.ру»: застрявшие в аэропорту ОАЭ россияне задержатся еще на день

Россияне, которые застряли в аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после отмены рейса иностранной авиакомпании Air Arabia, останутся в воздушной гавани еще минимум на день. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на очевидца событий.

По его словам, еще на стойке регистрации в аэропорту Аддис-Абебы гражданам РФ сказали, что на рейсе из Шарджи в Москву случился овербукинг (ситуация, при которой авиакомпания продает больше билетов, чем есть мест в самолете, ожидая, что многие не воспользуются услугой — прим. ред).

После прибытия в аэропорт Шарджи в 07:10 по местному времени (06:10 по мск) россияне столкнулись с большими очередями, в том числе на стойке решения вопроса пересадки. Помимо этого, люди смогли получить только по одному талону на питание на человека.

Источник добавил, что россияне, вероятно, вылетят в Москву только 23 ноября, хотя изначальный рейс был запланирован на 20 ноября.

«Если случится чудо, то улетим сегодня в 17:50», — добавил он.

До этого сообщалось, что часть пассажиров, ожидавших свой багаж в Домодедово, обнаружили, что их чемоданы остались в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Рейс авиакомпании Air Arabia из Шарджи в Москву по техническим причинам прилетел без примерно 90 мест багажа.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Шарджа — Москва провели ночь в аэропорту.