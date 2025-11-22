На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семьям погибших от атак дронов в Самарской области окажут помощь

Власти Сызрани окажут необходимую помощь семьям погибших после атаки дронов
true
true
true
close
Shutterstock

Власти города Сызрань в Самарской области окажут всю необходимую помощь семьям погибших при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сызрани Сергей Володченков.

Чиновник выразил соболезнования семьям и близким погибших, назвал произошедшее невосполнимой и горькой утратой.

«Окажем всю необходимую помощь и поддержку», — заверил Володченков

Утром 22 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в Сызрани погибли два человека, еще два человека пострадали.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 22 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 69 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами. Над Самарской областью было ликвидировано по 15 БПЛА.

Ранее в Белгородской области супружеская пара погибла из-за удара ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами