Семьям погибших от атак дронов в Самарской области окажут помощь

Власти города Сызрань в Самарской области окажут всю необходимую помощь семьям погибших при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сызрани Сергей Володченков.

Чиновник выразил соболезнования семьям и близким погибших, назвал произошедшее невосполнимой и горькой утратой.

«Окажем всю необходимую помощь и поддержку», — заверил Володченков

Утром 22 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в Сызрани погибли два человека, еще два человека пострадали.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 22 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 69 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами. Над Самарской областью было ликвидировано по 15 БПЛА.

Ранее в Белгородской области супружеская пара погибла из-за удара ВСУ.