Мужчина в Калининграде украл 17 дверных ручек из многоквартирных домов

В Калининграде местного жителя привлекли к уголовной ответственности за кражу 17 дверных ручек из многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, 34-летний мужчина похищал ручки с дверей подъездов на улицах Чернышевского, Банковской и Коммунальной. Он проникал в дома и откручивал ручки, когда убеждался, что за ним никто не наблюдает. Часть украденного имущества подозреваемый успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды. У подозреваемого изъяли 10 дверных ручек.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ), которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

