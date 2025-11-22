На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина в Калининграде украл 17 дверных ручек из многоквартирных домов

МВД: жителя Калининграда задержали за кражу 17 дверных ручек
Depositphotos

В Калининграде местного жителя привлекли к уголовной ответственности за кражу 17 дверных ручек из многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, 34-летний мужчина похищал ручки с дверей подъездов на улицах Чернышевского, Банковской и Коммунальной. Он проникал в дома и откручивал ручки, когда убеждался, что за ним никто не наблюдает. Часть украденного имущества подозреваемый успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды. У подозреваемого изъяли 10 дверных ручек.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ), которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

До этого в Ставрополье женщина ударила продавщицу рукой в гипсе и украла оливковое масло. Как сообщила полиции глава сети магазинов, в которой произошла кража, покупательница взяла со стеллажа бутылку оливкового масла, положила в сумку и пошла к выходу, минуя кассы. Продавщица подошла к девушке и попросила оплатить покупку или вернуть продукт, после чего девушка несколько раз ударила ее загипсованной рукой.

Ранее россиянин остался без денег и документов, пока разгружал багажник авто.

