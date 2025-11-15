На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ставрополье женщина с рукой в гипсе украла еду в магазине

МВД: в Ставрополье женщина ударила продавщицу загипсованной рукой и украла масло
true
true
true

В Ставрополье женщина ударила продавщицу рукой в гипсе и украла оливковое масло. Об этом сообщило МВД РФ на своем сайте.

Как сообщила полиции глава сети магазинов, в которой произошла кража, покупательница взяла со стеллажа бутылку оливкового масла, положила в сумку и пошла к выходу, минуя кассы. Продавщица подошла к девушке и попросила оплатить покупку или вернуть продукт, после чего девушка несколько раз ударила ее загипсованной рукой.

После подачи заявления полицейские задержали 23-летнюю местную жительницу. Она дала признательные показания. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

До этого россиянка попыталась вызвать полицию на росгвардейцев, которые ее задержали.

Инцидент произошел в ресторане на улице Победы в конце января. Пьяная женщина стала конфликтовать с другой посетительницей, и ссора переросла в потасовку. Агрессоршу попросили покинуть заведение, однако она отказалась и стала нецензурно выражаться в адрес сотрудника — на место вызвали Росгвардию.

Ранее россиянин расправился с сестрой с особой жестокостью.

