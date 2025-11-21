Россиянин остался без денег и документов, пока разгружал багажник авто

Петербуржец остался без денег и документов, пока разгружал багажник своего авто

Житель Санкт-Петербурга остался без денег и документов из-за собственной беспечности: вор залез в открытую машину под самым носом у потерпевшего. Преступника поймали. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 34-летний житель Северной столицы припарковал свою иномарку у дома 90 на проспекте Стачек. Мужчина оставил на переднем сидении автомобиля рюкзак с документами и кошельком, и отправился разгружать багажник. Пока он занимался своими делами, обвиняемый через открытое окно похитил рюкзак со всем содержимым.

Общий размер ущерба составил 12 тысяч рублей. Вскоре дело рассмотрит Кировский районный суд.

