Россиянин остался без денег и документов, пока разгружал багажник авто

Петербуржец остался без денег и документов, пока разгружал багажник своего авто
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Житель Санкт-Петербурга остался без денег и документов из-за собственной беспечности: вор залез в открытую машину под самым носом у потерпевшего. Преступника поймали. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 34-летний житель Северной столицы припарковал свою иномарку у дома 90 на проспекте Стачек. Мужчина оставил на переднем сидении автомобиля рюкзак с документами и кошельком, и отправился разгружать багажник. Пока он занимался своими делами, обвиняемый через открытое окно похитил рюкзак со всем содержимым.

Общий размер ущерба составил 12 тысяч рублей. Вскоре дело рассмотрит Кировский районный суд.

Ранее уборщица украла у иностранца рюкзак с $5 тысячами в аэропорту Домодедово.

