Володин предложил обсудить конфискацию питбайков у несовершеннолетних

Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал опрос на своем канале в MAX о предложении МВД России ввести строгую ответственность за использование детьми питбайков, включая возможность конфискации техники.

Он уточнил, что питбайк — это небольшой мопед с бензиновым двигателем, предназначенный для занятий мотоциклетным спортом и езды по бездорожью, а не обычное транспортное средство.

Подавляющее большинство участников опроса поддержали предложение МВД, а варианты ответа «не поддерживаю» и «все равно» заняли второе и третье место соответственно.

Володин отметил, что отсутствие ограничений на покупку и использование таких мопедов, а также их невысокая стоимость делают их привлекательными для детей.

По данным председателя Госдумы, за девять месяцев 2025 года было зарегистрировано 659 ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках, среди которых есть пострадавшие, включая пешеходов. Он подчеркнул, что выезд детей на питбайках на автомагистрали представляет опасность для всех участников дорожного движения, и необходимо принять меры для их защиты.

На днях в Госдуме разработали проект закона, который ограничит продажу питбайков детям. По словам главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, купить питбайк несовершеннолетний сможет при наличии справки об окончании спортивной мотошколы. Среди других мер — запрет на выезд на дороги общего пользования и использование питбайка только на специальных площадках.

Ранее в Петербурге шестилетний мальчик проломил голову, врезавшись на питбайке в стену.