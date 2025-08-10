В Петербурге шестилетний мальчик проломил голову, врезавшись на питбайке в стену

В Петербурге ребенок врезался в стену на питбайке

В Центральном районе Петербурга шестилетний мальчик перепутал педали и получил тяжелые травмы, врезавшись в стену дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел во дворах домов по улице Таврическая, шестилетний мальчик на питбайке врезался в стену. Пострадавшего госпитализировали. У ребенка диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, контузия, сломана лобная кость, множество гематом и ссадин.

Состояние несовершеннолетнего медики оценивают как тяжелое. По словам отца мальчика, сын перепутал газ и тормоз. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Благовещенске полицейские поймали мальчика, который сел за руль пьяным. 11-летний школьник взял у отца машину марки Toyota и поехал кататься по городу. Спустя некоторое время на улице Пушкина его остановили сотрудники ДПС. После освидетельствования выяснилось, что мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее семилетняя девочка за рулем «Лады Веста» сбила мужчину из-за пьяного отца.