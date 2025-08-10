На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге шестилетний мальчик проломил голову, врезавшись на питбайке в стену

В Петербурге ребенок врезался в стену на питбайке
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В Центральном районе Петербурга шестилетний мальчик перепутал педали и получил тяжелые травмы, врезавшись в стену дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел во дворах домов по улице Таврическая, шестилетний мальчик на питбайке врезался в стену. Пострадавшего госпитализировали. У ребенка диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, контузия, сломана лобная кость, множество гематом и ссадин.

Состояние несовершеннолетнего медики оценивают как тяжелое. По словам отца мальчика, сын перепутал газ и тормоз. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Благовещенске полицейские поймали мальчика, который сел за руль пьяным. 11-летний школьник взял у отца машину марки Toyota и поехал кататься по городу. Спустя некоторое время на улице Пушкина его остановили сотрудники ДПС. После освидетельствования выяснилось, что мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее семилетняя девочка за рулем «Лады Веста» сбила мужчину из-за пьяного отца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами