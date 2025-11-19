Россиянам рассказали, как правильно ухаживать за кожей зимой

Зимой кожа нуждается в интенсивном увлажнении — лучше всего подойдут кремы и сыворотки с пантенолом, гиалуроновой кислотой, а также с экстрактами овса и алоэ. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дала кандидат медицинских наук, врач-косметолог, главный врач сети VIP Clinic Екатерина Круглик.



«Главная цель зимнего ухода — сохранить барьерные функции кожи и предотвратить обезвоживание. Для этого рекомендуется выбирать более плотные кремы, которые создают защитную пленку и препятствуют потере влаги. Средство необходимо наносить за 20–30 минут до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться и защитить кожу от воздействия холода и ветра. Подходят кремы с керамидами, пантенолом, гиалуроновой кислотой, маслами (ши, авокадо, жожоба), экстрактами овса и алоэ. В домашнем уходе за лицом должны появиться сыворотки и кремы с антиоксидантами, пребиотиками, а также увлажняющие маски и патчи для вечернего применения. Еще хорошо работают гипоаллергенные средства без отдушек и агрессивных консервантов», — сказала Круглик.

Врач также посоветовала не применять зимой спиртосодержащие лосьоны и жесткие очищающие средства — они лишь усилят сухость и раздражение.

«В составе кремов и ухаживающих средств не должно быть спиртов и производных, как этанол — они пересушивают и могут вызвать раздражение. Жесткие ПАВы (сульфаты), щелочные компоненты и агрессивные очищающие элементы разрушают липидный слой и делают кожу более уязвимой. Вазелин и парафин, особенно в продуктах для длительного применения, могут ухудшать состояние кожи при постоянном использовании. Нежелательно наносить кислоты и ретиноиды непосредственно перед выходом на улицу. Кроме этого, не рекомендуется использовать абразивные скрабы и средства с крупными очищающими частицами. Также следует избегать горячей воды для умывания, так как она дополнительно обезвоживает кожу», — пояснила косметолог.

Ранее россиянам рассказали, как поддержать лицо после косметологов в домашних условиях.