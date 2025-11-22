На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В американском городе во время зажигания огней на елке произошла стрельба

В Конкорде США во время церемонии по зажжению огней на елке произошла стрельба

В американском городе Конкорд в штате Северная Каролина произошла стрельба во время церемонии по зажжению огней на елке. Об этом сообщило правительство города в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что инцидент произошел около 19:30 (3:30 мск.). Четверо человек получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу. Состояние троих из пострадавших оценивается как критическое.

Оставшуюся часть мероприятия отменили. В настоящее время полиция проводит расследование произошедшего, просматривая записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивая очевидцев.

16 ноября в американском Ньюарке произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали двое человек, включая 10-летнего мальчика. Мэр Ньюарка Рас Барака назвал произошедшее «темным и трагическим днем» для города.

Сообщалось также о перестрелке в Канзасе. Там четверо правоохранителей получили огнестрельные ранения. Стрельба началась после того, как полицейские прибыли на вызов о домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что в «хэллоуикенд» от стрельбы в США пострадали более 300 человек.

