В США неизвестные открыли стрельбу по прохожим

В американском Ньюарке произошла массовая стрельба, в результате которой погибли двое, включая 10-летнего мальчика. Об этом сообщила газета New York Post.

Жители района рассказали СМИ, что вечером услышали несколько выстрелов, после которых раздались крики. Полиция перекрыла доступ в один из близлежащих жилых домов. По данным полиции, огонь открыли на участке 300-й квартал Чанселлор-авеню. На месте обнаружили не менее 17 гильз. Ночью следователи и оперативники осматривали прилегающий жилой район.

По данным прокуратуры округа Эссекс, жертвой нападения также стали 10-летний мальчик и 21-летняя женщина. Их доставили в Университетскую больницу, но врачи не смогли их спасти. Также пострадали 11-летний подросток и мужчины 19 и 60 лет — все они находятся в стабильном состоянии.

Мэр Ньюарка Рас Барака назвал произошедшее «темным и трагическим днем» для города. Он отметил, что городские власти скорбят по жертвам и намерены добиваться справедливости совместно с правоохранительными органами разных уровней, а также призвал стрелка добровольно сдаться.

Как отмечает New York Post, Ньюарк — крупнейший город в округе Нью-Джерси с населением свыше 300 тыс. человек. По данным аналитического центра NPSC при Университете Ратгерса, за год до мая 2024 года уровень насильственной преступности в городе вырос на 13%, однако с января по конец октября 2025 года число нападений, ограблений и убийств заметно снизилось.

Прокуратура округа Эссекс распространила номера горячей линии для сбора информации о стрелке и объявила вознаграждение в $10000 за сведения, которые помогут задержать преступника.

