В «хэллоуикенд» от стрельбы в США пострадали более 300 человек

Более 300 человек пострадали в результате стрельбы в выходные после Хэллоуина (праздник в этом году пришелся на пятницу — прим. ред.) в США, притом более 100 из них не удалось спасти. Об этом сообщает РИА Новости.

За выходные американские СМИ сообщали об 11 случаях стрельбы, когда было четыре и более пострадавших. Так, в Кливленде ранили участников вечеринки в арендованном коттедже, пострадали восемь несовершеннолетних. Четверых подростков ранили на праздновании в Техасе, передает агентство. Трагические инциденты происходили в ночь на 1 и 2 ноября.

За выходные зарегистрировано более 250 случаев стрельбы, согласно данным организации Gun Violence Archive, которая ведет учет таких происшествий. Как отмечается, не все из них связаны с празднованием Хэллоуина. В то же время американские СМИ сообщают о некоторых конкретных инцидентах: пятеро человек пострадали в результате внезапной стрельбы на вечеринке во дворе частного дома в Оклахоме; четверо получили ранения в Вирджинии; двое — в Висконсине, где на празднование собрались около 500 человек; возле бара в Миннесоте одного человека не удалось спасти, двое ранены; в Юте также один человек не был спасен медиками, двое получили ранения; есть жертвы стрельбы также на вечеринках и в Калифорнии.

Ранее в РПЦ призвали молиться за «хэллоуинствующих».