Аэропорт Тамбова возобновил полеты

Росавиация: в Тамбове сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Тамбова («Донское») сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничительные меры на полеты принимались для обеспечения безопасности пассажиров.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО с 20:00 до 24:00 мск часов сбили четыре беспилотника над территорией РФ. По информации ведомства, речь идет о беспилотниках самолетного типа. Летательные аппараты были уничтожены над Ростовской областью и Крымом.

В ночь на 22 ноября в аэропорту Самары были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

При этом губернатор Самарской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе действует угроза атаки БПЛА. По его словам, все экстренные службы приведены в полную готовность.

Ранее в Росавиации заявили, что все закрытые аэропорты готовы к открытию.