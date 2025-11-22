На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Тамбова возобновил полеты

Росавиация: в Тамбове сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
true
true
true
close
tambov.aeroport.website

В аэропорту Тамбова («Донское») сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничительные меры на полеты принимались для обеспечения безопасности пассажиров.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО с 20:00 до 24:00 мск часов сбили четыре беспилотника над территорией РФ. По информации ведомства, речь идет о беспилотниках самолетного типа. Летательные аппараты были уничтожены над Ростовской областью и Крымом.

В ночь на 22 ноября в аэропорту Самары были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

При этом губернатор Самарской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе действует угроза атаки БПЛА. По его словам, все экстренные службы приведены в полную готовность.

Ранее в Росавиации заявили, что все закрытые аэропорты готовы к открытию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами