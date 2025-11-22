В Минобороны назвали количество сбитых за вечер БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 24:00 часов сбили четыре беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, речь идет о беспилотниках самолетного типа. Летательные аппараты были уничтожены над Ростовской областью и Крымом.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что над Астраханской областью и Крымом сбили пять украинских беспилотников.

Утром 21 ноября над Астраханской областью средства ПВО уничтожили еще 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточняло Минобороны.

В ночь же на 21 ноября российские военные сбили над регионами России 33 украинских беспилотника, из них пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Крымом, информировало военное ведомство.

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в Ростовской области более 200 домов остались без света из-за удара БПЛА по опоре линии электропередачи. Инцидент произошел в хуторе Нагибин в Чертковском районе.

Ранее ВСУ впервые применили ATACMS для удара по России.