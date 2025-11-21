На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Росавиации заявили, что все закрытые аэропорты готовы к открытию

Росавиация: все временно закрытые аэропорты готовы к открытию, но решение за МО
Екатерина Штукина/РИА Новости

Все российские аэропорты, работа которых была приостановлена в 2022 году, готовы к открытию, но соответствующее решение должно принять Министерство обороны (МО) РФ. Об этом сообщил в ходе брифинга глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

«У нас все [временно закрытые] аэропорты готовы к открытию. Мы всегда находимся в диалоге с главным ведомством (Минобороны. — «Газета.Ru»), которое принимает решение об открытии с учетом всех факторов», — сказал он.

По словам Ядрова, единственным приоритетом при принятии таких решений является обеспечение безопасности полетов. Только после одобрения Минобороны Росавиация может приступить к формальному процессу по возобновлению работы закрытых аэропортов, заключил глава ведомства.

18 ноября глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с февраля 2022 года с целью обеспечения безопасности. Отмечалось, что в настоящее время временно ограничена деятельность нескольких аэропортов на юге и в центре РФ, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. После введения ограничений рейсы были возобновлены в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

Ранее в Минтрансе ответили на вопрос о сроках открытия ростовского аэропорта.

