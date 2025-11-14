На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут начать штрафовать сайты за авторизацию через зарубежные сервисы

В Госдуму внесли проект о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы
true
true
true
close
Shutterstock

В Государственную думу внесли законопроект о штрафах до 700 тыс. рублей за авторизацию пользователей через иностранные сервисы. Документ размещен на сайте думской электронной базы.

Инициатива предусматривает ответственность для владельцев сайтов за «неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей». Нарушение предполагает штраф до 20 тыс. рублей для физических лиц и 500-700 тыс. рублей — для юридических.

Проект предусматривает, что на российских сайтах можно будет проходить авторизацию через биометрию, мобильный телефон или отечественные сервисы.

Помимо этого, предлагается выписывать штрафы до 700 тыс. рублей при нарушениях в области рекомендательных технологий, если алгоритмы сайта нарушают права граждан или законодательство страны.

До этого бизнес-юрист Макс Лоумен рассказал в интервью «Газете.Ru», что российские компании могут оштрафовать до 1,5 млн рублей за запрятывание согласий пользователей на обработку персональных данных в мелком шрифте договоров.

Он пояснил, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, который запретил компаниям «прятать» согласие пользователей на обработку персональных данных в мелком шрифте договоров и пользовательских соглашений. Теперь это должно быть отдельное окно или страница, где человек осознанно ставит галочку «Согласен».

Ранее оборотные штрафы за утечки убедили российские компании усилить защиту.

